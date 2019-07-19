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Harekatın komandoları onurlandırıldı

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1974 Barış Harekatı’nda adaya gelen Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim edildi

Harekatın komandoları onurlandırıldı
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Başbakan Ersin Tatar, 1974 Barış Harekatı’nda adaya gelen Bolu Komando Tugayı 1. Komando Taburu’ndan 18 askere Milli Mücadele Madalyası takdim etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki madalya töreninde, emekli komandolara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan eşlik etti.

Birinci Komando Taburunun 1974 Barış Harekatındaki Komutanı Tümgeneral Cemal Eruç, kabulde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi onurlu bir etkinlikte kendilerine de yer verilmesinden büyük onur duyduklarını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar ise kendilerini ağırlamaktan şeref duyduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’te gerçekleştirdiği kutsal harekâtla Kıbrıs Türkü’ne bağımsızlık, özgürlük ve mutluluk getirdiğini söyledi.

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