“Hanımefendi şahsiyeti, sevgi dolu duruşu ve hizmetleriyle kalbimizde yer etti”

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar, Meclis Başkanı Uluçay, bakanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile bazı sivil toplum örgütleri taziye mesajı yayınlayarak, üzüntülerini paylaştılar.

Taziye mesajlarından Süheyla Küçük’ün hanımefendi şahsiyeti, sevgi dolu duruşu, hizmetleri ve özgürlük mücadelesi yıllarında Dr. Küçük’e verdiği destekle anılacağı ifade edildi.

İşte taziye mesajları:

CUMHURBAŞKANI AKINCI SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, merhumenin oğlu Mehmet Küçük’ü telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, “Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken, sevgili oğlu Mehmet Küçük’ün acısını paylaşır, tüm sevenlerine ve toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TATAR SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı vesilesiyle taziye mesajı yayınladı.

Başbakan Tatar, yayımladığı taziye mesajında, şunları dile getirdi:

“Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Süheyla Küçük, şahsiyeti, mücadeleye katkıları, sevgi dolu duruşu ve değerli hizmetleri ile çoktan Kıbrıs Türk tarihindeki yerini almıştır. Yakın tarihimizin önemli şahitlerinden biri olan ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Onursal başkanı Süheyla Küçük Hanımefendiye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı dilerim.”

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, SÜHEYLA KÜÇÜK İÇİN TAZİYE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Uluçay, Dr. Fazıl Küçük'ün eşi Süheyla Küçük’ün bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği haberini almanın derin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Süheyla Küçük, mücadele yıllarında Dr. Küçük’ün her zaman yanında olmuş, acılarla dolu olduğu kadar büyük zaferler de içeren tarihimize tanıklık etmiş bir hanımefendiydi. Örnek kişiliği, mütevazılığı, ayni zamanda eş, anne ve kadın olarak tanıyan herkesin saygı ve hayranlığını kazanmış bir büyüğümüzdü.

Sayın Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmamız sebebiyle ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim.”

BAKAN ÇAVUŞOĞLU MESAJ YAYINLADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşama gözlerini yuman Süheyla Küçük için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihine tanıklık eden, zor yıllarını yaşayan, toplum liderimiz Dr.Fazıl Küçük’ün her zaman yanında olan, çok değerli insan Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim.”

BAKAN PİLLİ MESAJ YAYINLAYARAK, DUYDUĞU DERİN ÜZÜNTÜYÜ İFADE ETTİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Pilli duyduğu derin üzüntüyü de ifade ettiği mesajında mesajında şunları kaydetti:

“Toplumsal mücadelemizin en önemli tanıklarından, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün bu sabah hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını da yapan Süheyla Küçük, toplumda kadınların mücadelesine öncülük etmiş, tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Küçük ailesi ve halkımıza başsağlığı dilerim”.

BAKAN SUCUOĞLU: “SÜHEYLA KÜÇÜK, KIBRIS TÜRK HALKI’NIN VAROLUŞ MÜCADELESİNDE KIBRIS TÜRK KADININ NE DENLİ GÜÇLÜ OLDUĞUNUN SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMUŞTUR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Toplumunun özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün muhterem eşi Süheyla Küçük’ün vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

Bir liderin yanında tarihe tanıklık eden, güçlü, mücadeleci bir kadın, bir anne olan ve uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin de yöneticiliğini yürüten Süheyla Küçük, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türk kadının ne denli güçlü olduğunun sembollerinden biri olmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim. Tüm Küçük ailesinin başı sağ olsun.”

TAÇOY: “ÖLÜMÜ İLE BİZLERİ ÜZDÜ, ARKASINDA DA DERİN İZLER BIRAKTI”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Bir süredir tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz çok kıymetli Süheyla Küçük hanımefendinin ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrendim” diyerek, Küçük’e Allah’tan rahmet diledi.

Taçoy yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Bizim nesil onu hep, ‘İlk First Lady’ olarak sevdi. O da hep buna uygun davrandı. Yıllarca bu ülkenin en önemli siyasetçisinin yanında, toplumsal bir nöbet tuttu. Hem bu ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirdi, hem de toplumsal varoluş mücadelemize bir nefer olarak hizmet etti.

Bu toplumun bir parçası olduğunu unutmadan, buna uygun davrandı. Toplumla dertlendi, kederlendi, sevindi. Bu nedenle hep çok sevildi.

Merhum Varoluş Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'un toplum sorunlarına duyarlı bakış açısını, son ana kadar sürdürdü. Birlik ve beraberliğimizden hiç ödün vermedi.

Milli duruşu yanında, yıllarca bu ülkenin en önemli kadın hakları savunucusu olarak da, kadının sosyal hayattaki eşitlikçi yeri için mücadele etti, bu alandaki bayrağı gençlere devretti.

Ölümü ile bizleri üzdü, arkasında da derin izler bıraktı. Ki, ne mutlu, bu ülke için olumlu mücadeleler verip, halkımızın sevgisini kazanan karakter olarak hafızalara kazındı.

Ruhu şad, Mekanı cennet olsun.”

GKK SÜHEYLA KÜÇÜK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Komutanlık mesajında, “Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

TİCARET ODASI SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN VEFATI SEBEBİYLE TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Süheyla Küçük’ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Oda Başkanı Turgay Deniz, mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk toplumunun lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün saygıdeğer eşi ve Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde milli başarıya ulaşılmasına katkı koyan Süheyla Küçük’ü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Başta şahsım ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına merhumeye Allah’tan rahmet, Küçük ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”