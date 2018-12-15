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Hamzaoğulları’ndan Taçoy'a öpücük

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CTP Milletvekili Hamzaoğulları, Meclis’te konuşma yapmak için kürsüye çıkmakta olan UBP Milletvekili Taçoy'a, oturduğu yerden öpücük gönderdi

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Hamzaoğulları’ndan Taçoy'a öpücük
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Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmelerine bir vekilin diğerine 'öpücük' göndermesi damga vurdu. Bütçe görüşmeleri sırasında iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, konuşma yapmak için kürsüye çıkmakta olan ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'a, oturduğu yerden öpücük gönderdi. Bunun üzerine kürsüye çıkan Taçoy, gülmeye başladı.

Hamzaoğulları, gönderdiği öpücüğün 'sevgi öpücüğü' olduğunu söyledi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, "Meclis genel kurulunda öpücük gönderme adeti yok. Böyle bir tahammül de yok. Ama öpücüğü veren ve alan kabul ediyorsa bir şey söylemeyeceğim" açıklaması yaptı. Töre'nin, ısrarla, "Sayın Taçoy başlayın konuşmanıza" sözlerine rağmen Taçoy gülmekten konuşmasına bir süre başlayamadı.

Taçoy'un, "Nasıl başlayayım diye?" soru sorduğu duyuldu. Hasan Taçoy, bir müddet bekledikten sonra konuşmasına başlayabildi.

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