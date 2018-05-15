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Hamitköy’e yeni kanalizasyon ağı

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Hamitköy’de beş sokak daha kanalizasyon şebekesine bağlanıyor. LTB Başkanı Harmancı, “Hamitköy’ün tamamının kanalizasyon sorunu çözülecek” dedi

Hamitköy’e yeni kanalizasyon ağı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy bölgesinde kanalizasyon sıkıntısını gidermeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 
Yıldız Can, Çukur, Özay, Özgür ve Sütçü Mehmet Sokağı’nın bir kısmının kanalizasyon şebekesine bağlamasını öngören Hamitköy Bölgesi 4. Etap Kanalizasyon İhale sözleşmesi dün imzalandı. 
İhale Sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sıtkıoğluları Construction Direktörü Sıtkı Sıtkıoğluları imza koydu. 
180 takvim gününde tamamlanacak ve 258 bin TL’ye mal olacak proje LTB kendi öz kaynakları ile hayata geçirilecek. 
Proje sonunda Hamitköy’de 720 metre kanalizasyon şebekesi döşenecek ve 90 ev kanalizasyona bağlanmış olacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Hamitköy’deki kanalizasyon problemini gidermek adına Avrupa Birliği yetkilileri ile üçü Brüksel olmak üzere pek çok kez bir araya geldiklerini ve tüm Hamitköy’ün kanalizasyon probleminin çözümü için ihalenin ön çalışmalarına başlandığını söyledi. 
Harmancı, “Hamitköy’ün tümünün kanalizasyon sorununu çözecek aşamaya gelene kadar LTB kendi olanakları ile daha önce bağlantısını yapmış olduğumuz hatlardan problemli mahallelerin bağlantılarını genişletmeye gayret edecek. Bu kapsamda geçtiğimiz ay ihaleye çıkılan dört sokağımızın kanalizasyon bağlantısını sonuçlandırıyoruz. Yıldız Can, Çukur, Özay, Özgür ve Sütçü Mehmet Sokağı’nın bir kısmını kapsayan ihale çalışmalarına hemen başlanacak. Hedefimiz kış aylarının içerisinde çalışmalarımızı tamamlamak ve bölge halkına da ciddi bir rahatlama sağlamaktır” dedi.

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