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Hamitköy tepeleri mezarlık oluyor

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Hamitköy tepeleri mezarlık oluyor

Murat ASLAN

Dikmen yolu üzerinde bulunan Lefkoşa Mezarlığının kapasitesini doldurmak üzere olmasından dolayı başlayan yeni mezarlık yeri arayışları tamamlandı.

Daha önce mezarlık yapımı için kararlaştırılan Hamitköy ile Taşkent arasındaki araziden, bölge yapısının maliyeti artıracak olması ve toprak yapısından dolayı vazgeçilmişti.

Yapılan araştırmalar sonrasında yeni mezarlık yeri için yine Hamitköy seçildi.

Çevre yolu üzerinde bulunan ve Vikla ile Hisar tepe diye adlandırılan bölge arasındaki tepelik alan mezarlık yeri olarak belirlendi.

Yeni mezarlığın yapım çalışmaları, korona virüs salgınına rağmen alınan özel izinle başlatıldı. İş makinaları bölgeyi düzeltmeye başlarken, çalışmalar aralıksız sürüyor.

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