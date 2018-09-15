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Hamit'in torunları buluşacak

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Geleneksel 7. Hamit'in Torunları’nın buluşma pikniği 16 Eylül 2018 Pazar günü Hamitköy’de gerçekleştirilecek.

Hamit'in torunları buluşacak
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Hamitköylüler’in atalarının diktiği ağaçların olduğu Armani Koruluğu’nda, Mehmet Altuner ve Emine Buba Ömerpaşa’nın organizesiyle düzenlenecek olan piknikte, Hamitköy’ün kurucusu Hamit Buba’nın soyundan gelen Hamitköylüler (Hamit Mandrezliler) bir araya gelecek. Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi de pikniğin yapılacağı alanın temizliğini yaptı.

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