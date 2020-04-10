Haluk Levent'ten KKTC'ye yardım eli

Haluk Levent, çalışamadıkları için yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler ve öğrenciler için 35 bin TL değerinde 500 gıda paketini Girne Belediyesine ulaştırdı

Türkiye’nin tanınmış sanatçılarından Haluk Levent’in öncülüğünde kurulan “Ahbap Derneği” Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzattı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Haluk Levent, “Ahbap Derneği” aracılığıyla, evinde beklemek zorunda kalan ve çalışamadıkları için yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler ve öğrenciler için 35 bin TL değerinde 500 gıda paketini Girne Belediyesine ulaştırdı.

Tamamem işsiz insanlara ve öğrencilere yönelik gönderilen gıda paketleri, Girne Belediyesi ile ortak hareket edilerek dağıtılmaya başlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu süreç içerisinde kendilerine ulaşan gıda paketlerini en adaletli şekilde Girne Belediyesi hudutları içerisinde yaşayan ihtiyaçlı ailelere ve öğrencilere ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Güngördü, iş insanlarının duyarlı olması ve belediyeler ile devlete katkıda bulunmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bugün Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, önemli miktarda bir gıda paketi yardımında bulunmuştur. Bu gerçekten takdir edilecek bir davranıştır. Burdan tüm Girneliler ve Girne Belediyesi adına teşekkürlerimi iletiyorum. Daha öncede söylediğim gibi, bu gıda paketleri üzerinde durduğumuz en hassas konu, hiçbir geliri olmayan, tamamem gündelikçi çalışan ve öğrenci ağırlıklı olan insanlarımıza dağıtmaktır.

Yardımlaşma elini uzatan herkese bundan önce ve bundan sonra yapılacak yardımlar için çok çok teşekkür ederim. İlerleyen günlerde tüm yardım yapan iş insanlarımızı, kurumları, iş yerlerini ve dernekleri yazılı ve görsel basın üzerinden halkımıza duyuracağız.”

Açıklamaya göre, Ahbap Derneği’nin yardımları aynı zamanda Girne bölgesinde bulunan Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Esentepe Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyelerine de ulaştırıldı.