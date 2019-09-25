Halkın mağduriyeti giderilecek

İskele Belediyesi Halk Plajı’nın çevre düzenlemesini kapsayan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşleri projesi İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de katkılarıyla yapılıyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açılması hedefleniyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeşilin-mavinin, kum ve güneşin en eşsiz buluşma noktalarından biri olan İskele Belediyesi Halk Plajı’nın güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

“Halkın daha iyi hizmet, daha kaliteli vakit geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz” diyen Başkan Sadıkoğlu, 2017 yılında ihalesi çıkılan ancak ihaleyi kazanan firmanın projeyi zamanında teslim edememesinden dolayı yarım kalan Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşlerinin en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Sadıkoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte halkın yaşadığı otopark ve denize ulaşım mağduriyetinin de ortadan kalkacağına dikkat çekti.

