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Halkın kan ihtiyacına, Kuzey Kıbrıs Turkcell duyarlılığı

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Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanları toplumsal sosyal sorumluluğa verdiği önem çerçevesinde halkın kan ihtiyacına katkı sağladı

Halkın kan ihtiyacına, Kuzey Kıbrıs Turkcell duyarlılığı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde 2 gün süreyle kan bağışı için farkındalık projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında ilk gün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Eğitmeni Şerife Tutku tarafından bilgilendirici seminer verilerek çalışanlar bilinçlendirildi. Seminerin ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ile birlikte yönetici ve çalışanları kan bağışında bulundu. Proje kapsamında ülkemizin önemli, halkımızın da hayatsal bir sorunu olan kan ihtiyacına gönüllü olarak destek olundu.

MADEN: “TOPLUMSAL FAYDA İÇEREN PROJELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden kan bağışı sırasında gerçekleştirdiği açıklamasında, toplumsal fayda içeren projelere destek olma anlayışını sürdürmekten onur duyduklarını belirtti. Harun Maden, kan verebilecek konumda olan her bireyi kan vermeye ve başka birinin yaşamına dokunmaya davet ettiği açıklamasında şunları vurguladı: “Bu proje ve kan verme eylemi tamamen gönüllülük projesidir. Sizin 15 dakikada verebildiğiniz kanınız belki başka bir kişinin hayatının kurtulmasına veya bir başkasının sağlığına kavuşmasına neden oluyor. Unutmamalıyız ki bir gün hepimiz bir damla kana ihtiyaç duyabiliriz. Kan verme eyleminin aynı zamanda kendi vücudumuza da faydası olduğunu ve vücudumuzun yenilendiğini de unutmayalım. Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje gibi halkımıza fayda sağlayacak projelere katkı sağlamaya ve onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz.”

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