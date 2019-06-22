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“Halkımızın refahını yükselteceğiz”

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Başbakan Tatar, her alanda kendilerini geliştireceklerini, su projesi gibi kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini kaydetti

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“Halkımızın refahını yükselteceğiz”
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III. KKTC Kobi Zirvesi’nde konuşan Başbakan Ersin Tatar, bilişim ve inovasyon ile birlikte turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, su projesi gibi kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini ve bilişim adası hedefini yakalamak için enerji maliyetlerini düşüreceklerini söyledi. 

Tatar, verimli bir toplantı olduğunu, burada YAGA Başkanı Sertoğlu ile Tufan Erhürman'a teşekkür ettiğini ifade ederek, " Ben bu programı hazır buldum, Erhürman'a teşekkür ederim. Ama biz hep birlikteyiz" dedi. 

Tatar, "Ülkede siyasi istikrar olmayabilir  ama hepimiz ülkemiz devletimiz için çalışıyoruz halkın refahını geliştireceğiz bu gönül birliğini birlikteliği görünce daha da çok inanıyorum" diye konuştu. 

Partisi UBP'nin devletin geliştirilmesine ve TC ile ilişkilere çok önem verdiğini, ancak yabancıların hep engel olduğunu, spora bile engel olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'nin bütün sıkıntı ve sorunlara rağmen hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti. 

 Bu topraklardaki varlıklarını ve devleti yüceltmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Tatar, TC ile birlikte yapılan çalışmaların kendilerine moral verdiğini, ülkede fert başına düşen milli geliri artıracaklarını söyledi. 

Kıbrıs’ın dünyanın en güzel adalarından biri olduğunu belirten Tatar, bilişim inovasyon ile turizm eğitim tarım her alanda kendilerini geliştireceklerini, Su projesi gibi Kablo ile elektrik projesini de hayata geçireceklerini kaydetti. 

Tatar, Bilişim adası hedefi ile enerji maliyetlerini düşürmek için de çalışacaklarını belirtti.

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