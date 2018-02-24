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Halk Dansları Federasyonu'nda başkan yeniden Kadirağa

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Halk Dansları Federasyonu'nda başkan yeniden Kadirağa
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Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu'nun bugün yapılan 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Özlem Kadirağa yeniden seçildi. Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları da belirlendi.

TAK muhabirinin Federasyon Başkanı Özlem Kadirağa'dan aldığı bilgiye göre, yönetim kurulu Tanju Hastunç, Sibel Sezer, Gülgün Sanlıer, Mehmet Gulle, Evren Demirbilek ve Cevdet Dilekkaya'dan oluştu.

Halk Dansları Federasyonu'nun genel kurulunda, Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Salahi Döşemeci getirilirken, Nejat Demirkent ile Sevilay Tacel üye seçildi.

Mehmet Birinci başkanlığındaki Denetleme Kurulu ise Adem Öksüzoğlu ve Faik Arçay'dan oluştu.

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