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Hala Sultan ziyaretine helikopterli güvenlik

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Din İşleri Başkanlığı tarafından, Hala Sultan Tekkesi'ne düzenlenen ziyarete çok sayıda kişi katıldı. Ziyaret esnasında Rum polisi eskort ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldı

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Hala Sultan ziyaretine helikopterli güvenlik
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Din İşleri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs’ta, Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'ne ziyaret düzenlendi.
Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen ziyaret için Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke'den Larnaka'ya otobüs seferi gerçekleştirildi.


Ziyaretçiler, Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı'ndan geçerek Rum polisinin geniş güvenlik önlemleri altında, Hala Sultan Tekkesi'ne ulaştı.
Binlerce kişinin tekkeyi ziyareti sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı.
Ziyaret esnasında Rum yetkililerin polis eskortu ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. 


 

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