Hala Sultan Camii'nde ilk Mevlit İrsen Küçük için

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hala Sultan Cami’nin resmi açılış tarihinin ise daha sonra belirlenerek duyurulacağı kaydedildi.
YARIN KÜÇÜK İÇİN MEVLİT VE YASİN-İ ŞERİF OKUNACAK
Açıklamaya göre, diğer merkezi camilerde olduğu gibi Lefkoşa-Hala Sultan Camii’nde de, eski Başbakan Merhum İrsen Küçük için cuma namazından önce Mevlit ve Yasin-i Şerif okunacak.
Küçük için yarın Mevlit ve Yasin-i Şerif okunacak camiler şunlar:
“Lefkoşa’da: Selimiye Camii, Hz. Ebubekir Camii, Hala Sultan Camii; Girne’de: Nurettin Ersin Paşa Camii; Güzelyurt’ta: Fatih Camii, Aşağı Bostancı Camii; Lefke’de: Mahkemeler Camii; İskele’de, İskele Camii, Dipkarpaz Camii; Gazimağusa’da; Lala Mustafa Paşa Camii
Fazıl Polat Paşa Camii, Veyseller Camii, Ulu Camii, Haspolat’ta: Hala Sultan Camii.”
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