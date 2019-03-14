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Hala Sultan Camii'nde ilk Mevlit İrsen Küçük için

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Lefkoşa-Haspolat bölgesinde yer alan ve yapımı tamamlanan Hala Sultan Camii, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanı Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve vatandaşların katılımı, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ın kıldırdığı ikindi namazıyla dün ibadete açıldı.

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Hala Sultan Camii'nde ilk Mevlit İrsen Küçük için
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Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hala Sultan Cami’nin resmi açılış tarihinin ise daha sonra belirlenerek duyurulacağı kaydedildi.

YARIN KÜÇÜK İÇİN MEVLİT VE YASİN-İ ŞERİF OKUNACAK

Açıklamaya göre, diğer merkezi camilerde olduğu gibi Lefkoşa-Hala Sultan Camii’nde de, eski Başbakan Merhum İrsen Küçük için cuma namazından önce Mevlit ve Yasin-i Şerif okunacak.

Küçük için yarın Mevlit ve Yasin-i Şerif okunacak camiler şunlar:

“Lefkoşa’da: Selimiye Camii, Hz. Ebubekir Camii, Hala Sultan Camii; Girne’de: Nurettin Ersin Paşa Camii; Güzelyurt’ta: Fatih Camii, Aşağı Bostancı Camii; Lefke’de: Mahkemeler Camii; İskele’de, İskele Camii, Dipkarpaz Camii; Gazimağusa’da; Lala Mustafa Paşa Camii
Fazıl Polat Paşa Camii, Veyseller Camii, Ulu Camii, Haspolat’ta: Hala Sultan Camii.”
 

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