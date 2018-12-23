banner237
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
Naomi Campbell, üstsüz pozuyla hayran bıraktı
44 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
190 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
90 0
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
Uzaylılar tarafından gerçekleştirilmiş kaçırılma olayları
23 0
Ferrari'den kişiye özel bir model
Ferrari'den kişiye özel bir model
32 0
Lefkoşa efsanesi
Lefkoşa efsanesi
91 0
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
Ortega’nın fendi, Ağa’yı yendi
174 0
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
İnsan Vücudundaki şaşırtıcı gerçekler
16 0
banner82

Hala 1078 kayıp var

banner27

Kayıp şahıslar için yapılan kazılarda, 2015 yılında 155, 2016 yılında 107, 2017 yılında 47 kaybın kalıntılarına ulaşılırken bu yıl bu rakam 14’te kaldı

banner210
Hala 1078 kayıp var
banner215

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, komitenin 2018 yılıyla ilgili kazılarının sonuçlarını yetersiz olarak nitelendirdi.
Alithia gazetesine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, 2019 yılında ortaya daha iyi sonuçlar çıkacağına dair bir iyimserlik bulunduğunu belirten Nestoros, araştırmaların daha hedefli olacağını ifade etti.
Nestoros “Türkiye’nin arşivlerinden bilgi sağlanması ve Türkiye’nin bu insani konuda işbirliği yapmasını umduklarını” da söyledi.
Gazete, komitenin elindeki bilgilere dayanarak, bu yıl, 18 Aralık tarihine kadar en az 14 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldığını da yazdı.
Bu kalıntılara kimlik tespiti yapılmasının henüz beklemede olduğunu, bu sebepten dolayı kalıntıların ait olduğu kişilerin tam sayısının belirlenemediğini ifade eden gazete, 2017 yılında 47, 2016 yılında 107, 2015 yılında 155 ve 2014 yılında ise 46 kişiye ait kalıntılara ulaşıldığını anımsattı.
Gazete bu yıl 70, 2017 yılında 117, 2016 yılında 115, 2015 yılında 61, 2014 yılında ise 157 kayıp kişinin kalıntılarına kimlik tespiti yapıldığını da belirtti.
Komite’nin elindeki bilgilere dayanarak, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı çerçevesinde bugüne kadar 678 Kıbrıslı Rum, 246 da Kıbrıslı Türk kaybın kalıntılarına kimlik tespiti yapıldığını kaydeden gazete, kalıntılarına kimlik tespiti yapılmamış olan 832 Rum, 246 da Kıbrıslı Türk bulunduğunu belirtti.
Komite’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kıbrıslı Rum kayıpların sayısının 1510, Kıbrıslı Türk kayıpların sayısının ise 492 olduğuna yer veren gazete, programın uygulanmaya başlanmasından bu yana Kıbrıs Rum kesimi ile Kuzey Kıbrıs’ta 1241 yerde kazı yapıldığını ve bunlardan 335’inde kalıntı bulunduğunu ifade etti.
Gazete şu an komiteye bağlı ekipler tarafından Strovolo, “Lefkoniko” (Geçitkale), “Yerani” (Turnalar), “Trahona” ve “Sisklipo’da” (Akçiçek) kazılar yapılmakta olduğunu da ekledi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.