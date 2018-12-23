Hala 1078 kayıp var

Kayıp şahıslar için yapılan kazılarda, 2015 yılında 155, 2016 yılında 107, 2017 yılında 47 kaybın kalıntılarına ulaşılırken bu yıl bu rakam 14’te kaldı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, komitenin 2018 yılıyla ilgili kazılarının sonuçlarını yetersiz olarak nitelendirdi.

Alithia gazetesine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, 2019 yılında ortaya daha iyi sonuçlar çıkacağına dair bir iyimserlik bulunduğunu belirten Nestoros, araştırmaların daha hedefli olacağını ifade etti.

Nestoros “Türkiye’nin arşivlerinden bilgi sağlanması ve Türkiye’nin bu insani konuda işbirliği yapmasını umduklarını” da söyledi.

Gazete, komitenin elindeki bilgilere dayanarak, bu yıl, 18 Aralık tarihine kadar en az 14 kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldığını da yazdı.

Bu kalıntılara kimlik tespiti yapılmasının henüz beklemede olduğunu, bu sebepten dolayı kalıntıların ait olduğu kişilerin tam sayısının belirlenemediğini ifade eden gazete, 2017 yılında 47, 2016 yılında 107, 2015 yılında 155 ve 2014 yılında ise 46 kişiye ait kalıntılara ulaşıldığını anımsattı.

Gazete bu yıl 70, 2017 yılında 117, 2016 yılında 115, 2015 yılında 61, 2014 yılında ise 157 kayıp kişinin kalıntılarına kimlik tespiti yapıldığını da belirtti.

Komite’nin elindeki bilgilere dayanarak, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı çerçevesinde bugüne kadar 678 Kıbrıslı Rum, 246 da Kıbrıslı Türk kaybın kalıntılarına kimlik tespiti yapıldığını kaydeden gazete, kalıntılarına kimlik tespiti yapılmamış olan 832 Rum, 246 da Kıbrıslı Türk bulunduğunu belirtti.

Komite’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kıbrıslı Rum kayıpların sayısının 1510, Kıbrıslı Türk kayıpların sayısının ise 492 olduğuna yer veren gazete, programın uygulanmaya başlanmasından bu yana Kıbrıs Rum kesimi ile Kuzey Kıbrıs’ta 1241 yerde kazı yapıldığını ve bunlardan 335’inde kalıntı bulunduğunu ifade etti.

Gazete şu an komiteye bağlı ekipler tarafından Strovolo, “Lefkoniko” (Geçitkale), “Yerani” (Turnalar), “Trahona” ve “Sisklipo’da” (Akçiçek) kazılar yapılmakta olduğunu da ekledi.

