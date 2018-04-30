“Hal Yasası uygulamaya girmeli”

Halil Kasap Pazarlama Ltd. sahibi Halil Kasap, Hal Yasası’nın biran önce uygulanmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, bunun gerek tüketiciye sağlıklı ürün sunulması, gerekse üreticinin malının karşılığını alabilmesi anlamına geldiğini kaydetti

Necati KÜLAHLILAR

Türkmenköy’de sebze meyve toptancılığı yapan Halil Kasap Pazarlama Ltd. Şirketi sahibi Halil Kasap, yıllardır gerek üreticilerin gerekse toptancıların beklediği Hal Yasası’nın bir an önce yürürlüğe konulması gerektiğine dikkat çekerek, en önemlisinin insan sağlığına uygun şartlarda vatandaşa hizmet etmek olduğunu ve bunun da birinci prensipleri olduğunun altını çizdi.

Halil Kasap şöyle dedi:

“Dolayısıyla Hal Yasası’nın geçmesi kapsamında halka sağlıklı ürün sunacağız. Bunların başlıca sebebi Hal Yasası geçtiği zaman bütün ürünler tek bir yerde toplanacak. Yani bugün olduğu gibi kaçak veya herkes kendi ürettiği ürünleri kendi başına gidip marketlere veremeyecek. Bu ürünler tek bir defada Halde toplanacak. Halde toplandığı zaman Tarım Teftiş ekipleri denetleyecek ve Sağlık Bakanlığı da gerekirse denetim yapabilecek. Üreticilerde sağlıklı ürün konusunda hale göndereceği üründe hassas davranacaklarından dolayı vatandaş daha rahat sağlıklı ürün tüketebilecek diye düşünüyorum. Şimdi çok dağınık bir piyasamız var her köşede kayıtlı veya kayıtsız mal satılıyor yani herkes kendine buyruk iş yapıyor, buda tabii ki insan sağlığını tehdit edecek durumu ortaya çıkarıyor. Bunun da kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi Hal yasasından geçiyor ve bu yasa geçtiği zaman herkes tek çatı altına girmek zorunda kalacak.”

Hal Yasası’nın bir diğer konusunun ise ürün fiyat bedelleri olduğunu belirten Kasap, ülkemizin yaşadığı en büyük sıkıntının fiyat konusunda herkesin kendine göre fiyat biçmesi olduğunu ifade etti.

“Üç başlılık, dört başlılık zamanı geliyor beş başlılık oluyor, yani bu gün bakıyorsunuz bütün marketlerde bir fiyat standarttı yoktur. Dengesiz fiyatlar vardır. Bu da üreticiyi ve tüketiciyi oldukça mağdur ediyor” diyen Kasap, bunun en baştaki sebebinin de Hal Yasası’nın olmaması olduğunu vurguladı.

Halil Kasap, “Hal Yasası olması halinde örneğin domatesin günlük fiyatı 4 TL olarak belirlenmişse o gün tüm ülke marketlerinde 4 TL’den satışı yapılacaktır, fiyatlarlarla oynanamayacaktır. Üretici de Hale verdiği zaman ürününü kaç paradan sattığını ve kaç paradan ödeneceğini bu Hal Yasası ile öğrenebilecektir ve bu da bir nebze üreticileri ve tüketicileri rahatlatacaktır” dedi.

KARA BORSACILIK KALKACAK

Toptancılar olarak en büyük sıkıntılarından birinin ürününü çıkartan üreticinin kendilerine malını verirken bir yandan da ayni fiyata tanıdığı veya yakın olduğu marketlere verdiklerini söyleyen Halil Kasap “Hal Yasası geçtiği zaman üretici toptancıya vermek zorunda kalacaktır. Marketlere vermeleri ortadan kalkacaktır. Marketlerin üreticiden ürün alması toptancı piyasasını ve fiyat piyasasını bozuyor. Hal yasasının geçmesi ile birlikte üreticilerin marketlere vermesi halinde bunun caydırıcı cezaların olması lazımdır. Üretici üreticiliğini, toptancılar toptancılığını ve marketçiler marketçiliğini yaptığı zaman bunlar tamamen ayrılaştırılmış olacak ve üreticilerin alacağı ürün bedelinin daha kıymetli olacağını düşünüyorum.”

Şu anda bir toptancı olarak Mesarya bölgesinde üretilen ürünlerin yüzde 30 ile 40 oranında kendilerine geldiğini yüzde 60’ının ise diğer bölgelerdeki toptancılara dağıldığını söyleyen Kasap, “Tabii ki bölgemizin dışından adamızın diğer bölgelerinden de bize ürünler geliyor. Yeşilırmak’tan, Yeşilköy’den ürünler alıyoruz” dedi.

TARIMSAL SULAMA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

Halil Kasap, yer altı su kuyularına da değinerek, enginar üretiminin Mesarya bölgesinde uzun yıllar yapılmadığını ancak son yıllarda Türkmenköy’de yetiştirilmeye başlandığını belirtti. Enginar ihracatında özellikle Türkiye’den çok talep olduğunu ve bunun piyasamıza büyük bir hareketlilik getirdiğini söyleyen Kasap, fakat enginarı üretmek için çok su istediğini ve köylerinin ile bölgenin yer altı kaynakları tükenmiş durumda olduğunu vurguladı. Patates üreticilerinin ekimlerini yarı yarıya düşürdüğünü ifade eden Kasap, “Ayni şekilde Güzelyurt bölgesinin de tarım amaçlı suya çok ihtiyaç duyduğunu biliyoruz bir an önce suyun gelmesi lazım ki her yıl azalan ürünlerin yeniden çoğalarak üretimine geçilsin” diyerek sözlerini tamamladı.