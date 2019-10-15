Haksız gelir elde edilmesi engellenecek

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Meclis’te oy birliğiyle komiteye geri çekildi. Başbakan Tatar, mali disiplin, saydamlık ve sürdürülebilirlik için yasanın uygulanmasının önemine dikkat çekti

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, oy birliğiyle komiteye geri çekildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı konusunda ilk sözü alan Başbakan Ersin Tatar, yasa tasarısının çok önemli ve uzun zamandır gündeme gelen bir konu olduğunu vurgulayarak, yasa tasarısının memleketin idaresinde ve bütçe mekanizmasının çalışmasında, saydamlık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına çok önemli olduğunu kaydetti.

Yasa tasarısının mali alanda KKTC’yi ileriye götürebileceğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar, yasa tasarısının amaçlarını ve gerekçeleri hakkında bilgi verdi.

Başbakan Tatar, mali disiplin, saydamlık ve sürdürülebilirlik için yasanın uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Komite başkanı ve UBP Milletvekili Sunat Atun da, yasanın “son derece reformist” olduğuna işaret ederek, yasanın evveliyatının 2011’e dayandığını anlattı.

Yasa tasarısının, “KKTC’nin kurumsallaşması bakımından en değerli, en önemli yasa” olduğunu, çok geniş bir kesimi kapsadığını ifade eden Atun, ekonomik alanlarda oluşan kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldırıp, kayıt içine alacak bir yasa tasarısı olduğunu söyledi.

Devletin, günümüzde bu yasaya çok daha fazla ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Atun, ülkeye mali disiplini ve ekonomik büyümeyi sağlayacak bir ekonomik plana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yasa hakkında bilgi veren Atun, esas gayenin gelecek nesillerde haksız gelir elde edilmesinin engellenmesi olduğunu kaydetti.

Komite üyesi, CTP Milletvekili Fikri Toros da, KKTC ekonomisi ve halkının olması gereken seviyenin çok gerisinde olduğunu ifade ederek, hükümetin çağrısına uyarak yasayı gündemlerine aldıklarını kaydetti.

Komitenin yasa tasarısı hakkında yaptığı çalışmaları anlatan Toros, komitede alanında uzman kişilerle çalıştıklarını ifade etti.

Toros, yasa tasarısının maddelerinde ciddi revizyon yapıldığını, ilgili Avrupa Birliği direktifleriyle uyumlaşmaktan asla kopmadıklarını belirterek, yasa tasarısı konusunda komitede uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Bugünden itibaren yasanın uygulamaya gireceği 2021’e kadar tüm ön hazırlıkların yapılacağını ifade eden Toros, komite olarak bu reforma ihtiyaç olduğu görüşünü dile getirdi.

Toros, yasa tasarısının ülkeyi ileriye götürebileceğine ve kayıt dışılığı önleyebileceğine inanç belirtti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, yasanın hazırlanması ve meclise sunulabilmesi için, 3 yıllık Maliye Bakanlığı’nın 2 yılını aşkın bir süresinde çalıştığını aktardı.

Yasa tasarısının süratle meclise getirilebilmesi için de komite üyelerine teşekkür eden Denktaş, tasarının ana hedefinin hazine birliğini sağlamak olduğunu, kimsenin elinden yetki alınmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

“Hangi kurum olursa olsun, tüm kurumların gelir ve giderleri hazine bütünlüğü içinde olmalı ki hedefe ulaşabilelim” diyen Denktaş, bir kurumun gelir ve giderlerinin kapsam dışı bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bir çok kurum ve kuruluşun kazanılmış hak iddiasıyla kendisinin bu yasa tasarısının dışında tutulmasını istediğini, ancak bir tanesinin bunun dışında tutulması halinde bunun arkasının geleceğini kaydetti.

Denetim mekanizmasının ülkede işletilemediğini, gelinen durumun da bundan kaynaklandığını savunan Arıklı, böyle bir yasaya elzem ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arıklı, “Lütfen hiçbir kuruluşu istisna tutmayın” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yasa tasarısına emek veren herkesi kutladı. Yasanın tefsir kısmında bulunan bir sıkıntıya değinerek, bunun Anayasa’da aykırılığa sebep olabileceğine işaret eden Erhürman, buna dikkatli bir şekilde bakmak gerektiğini söyledi.

Erhürman, hata yapılmaması adına yasa tasarısını komiteye çekerek, ilgili maddenin komitede görüşülmesini önerdi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, bundan sonraki süreçte yasanın ülke için bir “mihenk taşı” niteliğinde olacağını ifade ederek, yasanın ülkenin daha sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşılması adına önemli olduğunu kaydetti.

Yasada, Erhürman’ın söylediği gibi endişe yaratacak bir tefsirin bulunmadığını, bunun ilgili maddenin yan başlıklarıyla düzenlendiğini belirten Amcaoğlu, yasa tasarısının ihtiyaçlara göre düzenlenmesini öngören gerekli yasal değişikliklerin de en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Amcaoğlu, “Denetlenebilir ve gözetlenebilir olmak adına önemli bir yasa tasarısıdır bu” dedi.

Yeniden söz alan Tufan Erhürman, söz konusu tefsirde 3 ayrı tanımın yer aldığını, 29. Maddede ise yerel yönetimlerin idaresi konusunda bir sıkıntı olduğunu, anayasada yerel yönetimleri düzenleyen maddeye aykırı olan bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Erhürman, söz konusu madde için teknik bir çalışma gerektiğini ve bir hafta sonra Meclise yeniden gelebileceğini belirterek, tasarının geri çekilerek düzeltilmesini önerdi.

Erhürman, aksi takdirde yasa tasarısına olumlu oy veremeyeceklerini kaydetti.

Konuşmalar ardından yasanın madde madde görüşülmesine geçildi. Yasa tasarısı madde madde onaylanırken, bir kurumun dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğu ve hazine birliğini bozacağı gerekçesiyle Serdar Denktaş ilgili maddeye itiraz etti.

Denktaş, “Bu madde geçecekse, bu madde ve bütününe olan oy doğrultumuz değişecektir” dedi.

Konu hakkında söz alan Fikri Toros da, Güç-Kur endişesi ve itirazının komiteye iletildiğini, bu konuda tadilat yapıldığını ve tüm komite üyelerinin kapsam dışında kalmaması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını, ancak genel kurul aşamasında sürpriz bir öneri sunularak bunun değiştirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve bu şekliyle yasaya onay veremeyeceklerini kaydetti.

Komite başkanı Sunat Atun, her ülkenin kendi güvenlik güçlerine karşı tanıması gereken imtiyazlar olduğuna işaret ederek, bu kadar önemli bir mesele için suyu dalgalandırmaya gerek olmadığını, bunun hazine bütünlüğünü asla bozmayacağını kaydetti.

Yeniden söz alan Tufan Erhürman da, “Biz iyi niyetli davrandıkça konun rengini değiştiriyorsunuz. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil” dedi.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, bir yasa geçiyorsa bunun bütün kurum ve kuruluşları kapsaması gerektiğini vurgulayarak, sabahtan bu yana ne değişiklik olduğunu sordu.

Arıklı, yasanın olduğu gibi geçmesi önerisini sunarak, Güvenlik Kuvvetlerine karşı durur pozisyonda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, hükümetin nisabı olmadığını, bu konuda ısrarlı olunması halinde derhal meclisten çıkacağını ve nisabın bozulacağını kaydetti.

Yasa tasarısı oy birliğiyle komiteye geri çekildi.

Genel Kurul’da daha sonra, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile geçti.