"Haklarımıza Saygı" panosuna 2. saldırı

POSTA DAİRESİ ÖNÜNDEKİ PANOYA İKİNCİ KEZ ÇİRKİN SALDIRI
LTB’den yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerde bir ilk olan projenin amacı, şehrin farklı noktalarında işgal edilen ve bazı kesimler tarafından saygı duyulmayan özel gereksinimli birey park yerlerine yönelik saygı ve farkındalığın artırılması.
Açıklamaya göre, projenin ilk uygulama alanlarının birinde montajlanan pano ikinci kez parçalandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından önceki gün kırılan panonun yerine yenisi yerleştirilirken, hafta sonu yapılan saldırının ardından yeni pano da parçalanmış şekilde bulundu.
LTB Zabıta Şubesi, konuyla ilgili olarak bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi dahil konuyla ilgili olarak polisle işbirliği içinde çalışma başlattı.