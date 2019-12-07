Haklarımıza sahip çıkacağız

Kadınlar Birliği Sekreteri Sezgin Güçlü vurguladı: “Türk kadınları olarak haklarımıza sahip çıkıp daha da ileri götürmek için birlikte çalışacağız”

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, 5 Aralık 2019 Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkı verdiği günü, Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Büstü’ne çelenk koyarak kutladı.

Kadınlar Birliği Sekreteri Sezgin Güçlü etkinlikte yaptığı konuşmada Türk kadınları olarak haklarına sahip çıkıp daha da ileri götürmek için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Sezgin Güçlü açıklamasında şöyle dedi:

“Kadını kahraman ve milletin aydınlık yarını ve umudu olarak gören ve bu niteliklerin farkında olan Ulu Önder Atatürk, 5 Aralık 1934'de bir kez daha dünyaya örnek olacak bir karara imza atarak öncülük etmiştir. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçerek 85 yıl önce onların bu demokratik haklarına kavuşmasını sağlamıştır. Yasanın çıkmasının ardından 7 Aralık 1934 yılında büyük bir kutlama mitingi gerçekleştirildi. Kadınların ilk kez oy kullandığı ve aday olabildiği TBMM seçimleri 1935 'de yapıldı ve 17 kadın milletvekili meclise girdi.

Biz kadınlar her türlü görevi yerine getirebilecek, tüm zorlukları aşabilecek güçteyiz, çünkü biz kadınlar milletin yarınlarıyız.

Türk kadınları olarak haklarımıza sahip çıkıp daha da ileri götürmek için birlikte çalışacağımızı bir kez daha vurgular, Atamızı saygı, şükran ve minnetle anarız.

-Kadın neslin devamı,

-Kadın sevginin, duygunun, paylaşım güzelliğinin simgesi,

-Kadın hayatın can damarıdır.

Sözlerimizi Ulu Önder Atatürk'ün kadın hakkında söylediği birkaç sözle bitirirken Türk Kadınının seçme ve seçilme hakkı gününü candan kutlarız.

Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

-Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”