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Hakkında iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Çaluda’nın veto edilmesiyle ilgili olarak “Hakkında iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım” dedi

Hakkında iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşanan krizle ilgili yapılan toplantı ardından açıklama yaptı, Aytaç Çaluda’nın veto edilmesiyle ilgili olarak “Hakkında böylesi iddialar olan birini bakan olarak onaylayamazdım” dedi.

Akıncı şu şekilde konuştu:

“Kamuoyunun beklediği bir değişiklik vardı. Ünal Üstel’in görevden alınarak Kutlu Evren’in göreve getirilmesini, aynı öneride ikinci olarak Aytaç Çaluda’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Faiz Sucuoğlu’nun yerine getirilmesini önerdi. Başsavcılıkla değerlendirilerek Çaluda’nın hakkındaki iddiaları ve davayı değerlendirdim. Yakında bir duruşma da söz konusu… Böyle bir durumda mahkeme sonuçlanana kadar tabii ki suçlayamayız, ancak hakkında ileri sürülen unsurlar zemini olan hususlardır. Böyle bir durumda, hakkında böyle iddialar olan bir kişinin o makama bakan olarak getirmek Cumhurbaşkanı’nın onaylayabileceği bir karar olamazdı. Bu nedenle Başbakan değişikliği teke indirdi. Benim de onaylımla Kutlu Evren Turizm Bakanı olarak atanmış oldu.”

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