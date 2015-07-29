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Hakeri'nin büstüne saldıranlar tutuklandı

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Merhum öğretmen, gazeteci, şair, öykücü, tarihçi Bener Hakkı Hakeri’nin Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı girişindeki büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde iki...

Hakeri'nin büstüne saldıranlar tutuklandı
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Merhum öğretmen, gazeteci, şair, öykücü, tarihçi Bener Hakkı Hakeri’nin Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı girişindeki büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde iki kişi tutuklandı

21 Temmuz’da Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma sonucunda, söz konusu suçu 29 yaşındaki isminin baş harfleri Y.B.B. ve 32 yaşındaki isminin baş harfleri U.Ç.’nin işlediklerinin tespit edildiğini duyurdu.

 

Açıklamaya göre söz konusu iki kişi tutuklandı; haklarındaki soruşturma da sürüyor.

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