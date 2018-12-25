Hakeri'nin öyküleri kitaplaştı

Eralp Adanır’ın, araştırmacı yazar Bener Hakkı Hakeri’nin çalışmalarını konu alan iki ciltlik yeni bir kitabı ““Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk”, okuyucularla buluştu.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nden verilen bilgiye göre, araştırma kitapları yazarı ve edebiyat içerikli televizyon programcısı Eralp Adanır’ın “Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk” isimli kitabında, “Kıbrıs Türk Kültür ve Yaşamı'na belge nitelikli çalışmalar bırakan Bener Hakkı Hakeri'nin öyküleri, araştırmaları ve köşe yazıları yer alıyor.

Kitap, Kültür Dairesi katkılarıyla ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin 29’uncu yayını olarak basıldı.

Kitapta, "Kısacası" Başlıklı Yazılarından Seçmeler (Kıbrıs Postası, 1987-1989)", "Yayımlanmış ve Yayımlanmamış Kısa-Öykü'lerinden Seçmeler (Kıbrıs Gazetesi)", "Bilgisayar Arşivinde Yer Alan Diğer Öyküleri (alfabetik sırayla)", "Yayın Dünyasından Notlar" Başlıklı Yazılarından Seçmeler (Kıbrıs Gazetesi)", "Hakeri Üzerine Yapılan Bir Röportaj ve Bir Tv Programı", "Araştırmacı-Yazar Bülent Fevzioğlu'nun Hakeri Üzerine Biyografik ve Yayımlarıyla İlgili Yazısı" bölümleri yer alıyor.