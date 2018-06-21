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Hakan Çakmak, yarın anılıyor

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Hakan Çakmak, yarın anılıyor
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 Gazeteci ve televizyon programcısı Hakan Çakmak, ölümünün birinci yıldönümünde yarın anılıyor.

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, Hakan Çakmak’ı anma programı çerçevesinde yarın Çakmak’ın Minareliköy’de bulunan gömütünü ziyaret edecek.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı’nın Çakmak anısına yarın düzenlediği “Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil / Hakan Çakmak ve ressamlarımız…” sergisi yarın akşam İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak. Saat 19.00’da açılacak sergi, 26 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek

KED MESAJI

KED Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan, Hakan Çakmak’ın yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

Çakmak’ı saygıyla ve özlemle andıklarını kaydeden Soyalan, Çakmak’ın 20 yılı aşkın bir süre ürettikleriyle sanata hizmet veren ve sanatçının sesi olan önemli bir değer olduğunu belirtti. Soyalan, “Yeri kolay doldurulamayacak, kocaman yürekli bir sanat sevdalısını ölümünün 1’inci yılında saygı ve özlemle anıyoruz” dedi

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