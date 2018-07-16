Hak-Sen'den Merkezi Cezaevi için yasa önerisi

Merkezi Cezaevi’nde terfi karmaşası olduğunu ve çalışanlarının haklarının gasp edildiğini savunan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) sözünü ettiğini sorunların çözümü için yasa önerisi hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Köseoğlu’na sundu.

Personelin barem, terfi ve emeklilik hakları konusunda düzenleme içeren yasa önerisinin yasallaşmasının Merkezi Cezaevi’ndeki çalışma barışı için önemli olduğu kaydedildi.

Hak-Sen yetkilileri ile cezaevinden bir grup çalışan bugün müsteşarı ziyaret ederek hem öneriyi sundu hem de Ömer Köseoğlu’nun konuya ivedi çözüm üreteceğine inanç belirtti.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Hak-Sen’in düzenleme talep ettiği hususlar şöyle:

“Cezaevi personeli için sınav şartına bağlı olmaksızın performansa dayalı atandığı kadronun birinci derecesinin A ve B baremleri de dahil sonuna kadar ilerleyebilmesi, cezaevi için ek kadro talebinde bulunulmaması, sadece yasal kadro sayısı kadar münhale çıkılması, emeklilik yasasında yapılacak tadilatla personelin fiilen almış olduğu son maaşının dikkate alınması, emeklilik menfaatlerinin öyle hesaplanması.