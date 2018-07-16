banner107
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
41 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
458 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
46 0
Tarkan baba oldu
Tarkan baba oldu
81 0
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
Korolar Festivali gala konseri ile sona erdi
37 0
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
Wimbledon’ın kraliçesi Kerber
47 0
Type R rekor kırmaya devam ediyor
Type R rekor kırmaya devam ediyor
58 0
Kantara’ya tırmanacaklar
Kantara’ya tırmanacaklar
58 0
banner82
banner147

Hak-Sen'den Merkezi Cezaevi için yasa önerisi

banner27

Hak-Sen'den Merkezi Cezaevi için yasa önerisi
banner137

Merkezi Cezaevi’nde terfi karmaşası olduğunu ve çalışanlarının haklarının gasp edildiğini savunan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) sözünü ettiğini sorunların çözümü için yasa önerisi hazırlayarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer Köseoğlu’na sundu.
Personelin barem, terfi ve emeklilik hakları konusunda düzenleme içeren yasa önerisinin yasallaşmasının Merkezi Cezaevi’ndeki çalışma barışı için önemli olduğu kaydedildi.
Hak-Sen yetkilileri ile cezaevinden bir grup çalışan bugün müsteşarı ziyaret ederek hem öneriyi sundu hem de Ömer Köseoğlu’nun konuya ivedi çözüm üreteceğine inanç belirtti.
Sendikadan verilen bilgiye göre, Hak-Sen’in düzenleme talep ettiği hususlar şöyle:
“Cezaevi personeli için sınav şartına bağlı olmaksızın performansa dayalı atandığı kadronun birinci derecesinin A ve B baremleri de dahil sonuna kadar ilerleyebilmesi, cezaevi için ek kadro talebinde bulunulmaması, sadece yasal kadro sayısı kadar münhale çıkılması, emeklilik yasasında yapılacak tadilatla personelin fiilen almış olduğu son maaşının dikkate alınması, emeklilik menfaatlerinin öyle hesaplanması.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.