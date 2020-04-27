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HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 31 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM, 9 KAZA; 6 YARALI

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Ülke genelinde son bir haftada yapılan trafik kontrollerinde 31 sürücüye trafik suçundan işlem yapıldı.

HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 31 SÜRÜCÜYE YASAL İŞLEM, 9 KAZA; 6 YARALI

Polisten verilen bilgiye göre, 20-26 Nisan tarihleri arasındaki  dönemde, 582 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı alkollü araç kullanmak, 5’i dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 3’ü sigortasız veya kapsamı dışında, 1’i seyrüsefer ruhsatsız, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 5’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

9 KAZANIN 7’Sİ DİKKATSİZLİK VE SÜRATTEN…

Aynı dönemde 9 trafik kazası meydana geldiği, kazalardan 4’ünün yaralanmayla ve 5’inin de  hasarla sonuçlandığı, kazalarda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazaların 4’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 3’ü süratli araç kullanmak, 1’i kavşakta durmamak, 1’inin de yakın takipten meydana geldiği ifade edildi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 140 bin TL olduğu belirtildi. Kazaların 3’ü Lefkoşa, 2’si Gazimağusa, 2’si Girne, 1’i Güzelyurt, 1’i de İskele’de meydana geldi.

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