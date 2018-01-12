Hafta sonu yağmurlu geçecek

Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu; Pazar günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; ardından Cuma gününe kadar da parçalı bulutlu olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar yarın Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın akşam ve Pazar günü yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 13 – 19 Ocak dönemini kapsayan raporuna göre, ülke alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.