Hafta sonu yağmur yok

Yarın sabah saatlerinde hafif don olayı yaşanması ve ülkeyi dün etkisi altına alan yağışlı havanın pazartesinden itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek basınç sistemi ile serin ve nisbeten nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi kalacak.



Rapora göre, hafta sonu bulutlu geçmesi beklenen hava pazartesi parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde önceleri 17 - 19 derece, haftanın ilerleyen günlerinde ise 14 - 16 derece dolaylarında seyredecek. Yarın sabah saatlerinde hafif don olayı bekleniyor.



Rüzgar, periyodun ilk yarısında güney ve batı; ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.