Hafta sonu yağmur var

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü öğle saatlerinde yağmur beklenirken, diğer günler parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar; periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günler Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek
Hafta sonu, öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumartesi ve pazar günü öğle saatlerinde yağmur beklenirken, diğer günler parçalı az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.