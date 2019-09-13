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Hafta sonu yağmur var

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Hafta sonu sağanak veya gökgürültülü sağanak bekleniyor.

Hafta sonu yağmur var
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14–20 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile yarın ve pazar günleri üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve pazar günü parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu diğer günlerde ise açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 33 - 36 derece, sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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