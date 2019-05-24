Hafta sonu sıcaklık düşecek

Hava sıcaklığı hafta sonunda 32-35 derece dolaylarında olacak; ardından 4 derece yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Mayıs tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu iç kesimlerde 32-35, sahillerde 24-27 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde 36-39, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.