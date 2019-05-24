 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
10 0
23 0
 
9 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
23 0
30 0
65 0
118 0
banner82

Hafta sonu sıcaklık düşecek

banner27

banner262
Hafta sonu sıcaklık düşecek
banner267

Hava sıcaklığı hafta sonunda 32-35 derece dolaylarında olacak; ardından 4 derece yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25-31 Mayıs tarihleri arasında bölge, yüksek basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu iç kesimlerde 32-35, sahillerde 24-27 derece; diğer günlerde ise iç kesimlerde 36-39, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.