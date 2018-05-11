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Hafta sonu sağanak bekleniyor

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Hafta sonu sağanak bekleniyor
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 Meteoroloji Dairesi, yarın ve Pazar günü, yer yer sağanak yağmur beklendiğini kaydetti. 
Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Mayıs dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli; Cumartesi ve Pazar günleri ise üst  atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 
Hava, hafta sonunun ardından parçalı bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı, önümüzdeki günlerde iç kesimler ve sahillerde 26-29, Pazartesinden sonra ise iç kesimlerde  30-33 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar, genellikle Batılı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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