Hafta sonu sağanak bekleniyor

Hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 23-26 dereceye düşecek. Cuma gününden itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında ılık ve nispeten nemli, ikinci yarısında ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, cumaya kadar açık az bulutlu, Cuma günü az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu öğleden sonra yağmurlu, cumartesi günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak, pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak ve pazartesi parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısında 27 – 30 derece, ikinci yarısında ise 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.