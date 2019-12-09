Hafta boyunca yağmur var

Meteoroloji Dairesi, 10 – 16 Aralık tarihleri arasında havanın yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.