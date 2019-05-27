Hafta boyunca sıcak hava etkili olacak

28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 ºC, sahillerde 28-31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 ºC, sahillerde 28-31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.