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Hafta boyunca sıcak hava etkili olacak

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Meteoroloji Dairesinin hava tahmin raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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Hafta boyunca sıcak hava etkili olacak
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28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 37-40 ºC, sahillerde 28-31 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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