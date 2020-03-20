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Hafta başından itibaren hava sıcaklığı artacak

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Hafta başından itibaren hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı, Pazartesi gününden itibaren 4 derece artacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Mart dönemiyle ilgili tahminlerine göre, hafta sonu, soğuk ve nemli; diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, hafta sonu, iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC, diğer günlerde ise 20– 23 ºC dolaylarında seyredecek.

Hava genellikle az bulutlu olacak, Pazartesi günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmur görülecek.

Rüzgar, genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak esecek.

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