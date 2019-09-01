Türk-Sen Başkanı Bıçaklı’dan hodri meydan: “Ülkede ne elektrik ne telefon hiçbir kurumu satamazsınız, ne babanızdan ne dedenizden size kaldı. Hade sat da görelim”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Kurulu’nda konuşan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkede ve çalışma hayatında çok sorun olduğunu ifade ederek, özellikle son dönemde ülkede çok büyük sıkıntılar olduğunu söyledi.

Ülkede gerek iç konularda gerekse Kıbrıs konusunda yeni gelişmeler olduğunu ifade eden Bıçaklı, ülkede hükümetlere bile müdahale edildiğini, hükümetlerin değiştirildiğini, protokollerle ülkede her şeyin elden gittiğini savundu.

Bıçaklı, ülkede "sendikalar cumhuriyeti" olmadığını, yüzde 25-30 civarında bir sendikalaşma olduğunu, özelde hiç olmadığını ama bunun bile engellenmeye çalışıldığını ifade etti.

Ülkede telefon, elektrik, limanların özelleştirmeye çalışıldığını, Kooperatif Merkez Bankasının özel şirket yapılmak istendiğini savunan Bıçaklı, herkesin artık tavrını koyması gerektiğini ifade etti.

"Bir devlet düşünün ki yapacağı istihdamı bile başkasına sorar, hayat pahalılığı kesintisini iki devlet arasındaki protokole koyar" diyen Bıçaklı, bundan utandığını söyledi.

Ülkede özelleştirme belası olduğunu ifade eden Bıçaklı, bunun halkın malını satmak anlamına geldiğini ama halk yararına yapıldığının savunulduğuna işaret ederek, toplumun malı Ercan'ın satılmasını örnek verdi.

Bıçaklı, Kıb-Tek konusunda da açıklamalarda bulunarak, Başbakan'ın bu konuda "yalan" söylediğini iddia ederek, maliyenin kuruma borcu olduğunu ve kurumun hayır kurumu olmadığını söyledi.

Bıçaklı, "Ülkede ne elektrik ne telefon hiçbir kurumu satamazsınız, ne babanızdan ne dedenizden size kaldı. Hade sat da görelim " diye konuştu.

Arslan Bıçaklı, sendikalar olarak Kıbrıs’ta Liderlerin yeniden başlatacağı sürece destek verdiklerini de ifade ederek, liderlere bir an önce sonuç alıcı görüşmeler yapmalarını ve bu işi bitirmeleri çağrısında bulundu.