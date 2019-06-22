Güzelyurt’ta tombala eğlenceleri tam gaz

Binatlı spor Kulübü’nün geleneksel tombala gecelerinde sahneye çıkan Kader ateş şovlarıyla coştururken, Selen Selenada ise şarkılarıyla mest etti

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig takımlarında Binatlı Spor Kulübü’nün geleneksel tombala gecelerinin ikinci haftasında O Ses Türkiye yarışmacısı olan ülkemizin berrak sesli sanatçılarında Selen Selenada izleyici ile buluştu.

Tombala gecelerinin değişilmez ismi olan Kader Ateş’in eğlenceli şovları ve esprileriyle başlayan gecede daha sonra sahneye çıkan Selen Selenada söylediği şarkılar ile konukları mest etti.

Gece sonunda ise Kader Ateş ile Selen Selenada’nın yaptıkları düet geceye damgasını vurdu.



