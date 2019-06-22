 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
İstanbul seçimi için son anket: Fark yüzde 5
7 0
Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit
Çipras’tan, Türkiye’ye tehdit
11 0
 
Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi
Türkiye'ye yaptırım çabaları karşılık görmedi
9 0
BM’nin gözü Maraş gelişmelerinde
BM’nin gözü Maraş gelişmelerinde
8 0
“Cumhurbaşkanlığı’nı dışlamak vahim hata”
“Cumhurbaşkanlığı’nı dışlamak vahim hata”
7 0
50 bin yabancı işgücü, 15 bin işsiz
50 bin yabancı işgücü, 15 bin işsiz
13 0
Gündem takas
Gündem takas
194 0
banner82

Güzelyurt’ta tombala eğlenceleri tam gaz

banner27

Binatlı spor Kulübü’nün geleneksel tombala gecelerinde sahneye çıkan Kader ateş şovlarıyla coştururken, Selen Selenada ise şarkılarıyla mest etti

banner315
Güzelyurt’ta tombala eğlenceleri tam gaz
banner267

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinin Süper Lig takımlarında Binatlı Spor Kulübü’nün geleneksel tombala gecelerinin ikinci haftasında O Ses Türkiye yarışmacısı olan ülkemizin berrak sesli sanatçılarında Selen Selenada izleyici ile buluştu.

Tombala gecelerinin değişilmez ismi olan Kader Ateş’in eğlenceli şovları ve esprileriyle başlayan gecede daha sonra sahneye çıkan Selen Selenada söylediği şarkılar ile konukları mest etti.

Gece sonunda ise Kader Ateş ile Selen Selenada’nın yaptıkları düet geceye damgasını vurdu.


banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.