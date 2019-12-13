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Güzelyurt’ta anlamlı gece

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Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü, bölge halkına hizmet veren Güzelyurt Sağlık Ocağı’nın ihtiyaçlarını karşılamak için yardım gecesi düzenledi

Güzelyurt’ta anlamlı gece

Ülkemizin faal sivil toplum örgütlerinden olan Lions kulüpleri faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yardım etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ulu Önder Atatürk’ün 25 Kasım 1925 yılında şapka ve kıyafet devrim sonrası çağdaş Türk kadının güzelliğiyle tarzını canlandırarak gatspy konseptli gece düzenledi. 

Gatspy konseptli gecede Güzelyurt halkı sağlık ocağına sahip çıkmak adına bir araya geldi.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü himayesinde Diamond Hall Restorant ev sahipliğinde gerçekleşen geceye İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yanı sıra birçok milletvekili, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı, değerli konuklar ve bölge halkının yoğun katılımı oldu.

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Servet Akacan, yardım gecesinin amacının Güzelyurt bölgesinin her gecen gün artan nüfusunun karşısında sağlık ocağının yetersiz kalması nedeniyle gecenin tüm geliri sağlık ocağının ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirtti. 

Akacan her şeyin hükümetten beklenmemesi gerektiğini sivil toplum örgütlerinin de bu tarz kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Yardıma muhtaç ve veya yardım edilmesi gereken tüm kurum ve kuruluşlar için yardım etkinliklerinin devam edeceğini dile getiren Akacan, herkese teşekkürlerini yineledi.

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