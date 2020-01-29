Güzelyurt yasta

Güzelyurt’un sevilen simalarından Ufuk Tomson, 60 yaşında hayata veda etti

Niyazi ÜRGÜLEN

Güzelyurt’un sevilen simalarından 60 yaşındaki Ufuk Tomson’un erken vedası sevenlerini yasa boğdu.

Ufuk Tomson’un bir süre önce tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesi’nde beyin ameliyatı geçirdiği ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Tomson, Güzelyurt Fatih Camii’nde dün ikindi namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedildi. Tomson’un tabutunun üzerine Baf Ülkü Yurdu bayrağı serildi.

Tomson’un vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Güzelyurt bölgesini yasa boğdu.

Barış ve çözüm mücadelesinde uzun yıllar emek veren Tomson’un vefatı siyasi çevrelerde de büyük üzüntüye neden oldu.