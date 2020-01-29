banner255
banner69
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
13 0
Empati maçında buluştular
Empati maçında buluştular
15 0
 
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
192 0
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
25 0
38 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
72 0
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
809 0
banner374

Güzelyurt yasta

banner27

Güzelyurt’un sevilen simalarından Ufuk Tomson, 60 yaşında hayata veda etti

Güzelyurt yasta

Niyazi ÜRGÜLEN

Güzelyurt’un sevilen simalarından 60 yaşındaki Ufuk Tomson’un erken vedası sevenlerini yasa boğdu.

Ufuk Tomson’un bir süre önce tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesi’nde beyin ameliyatı geçirdiği ve sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

Tomson, Güzelyurt Fatih Camii’nde dün ikindi namazının ardından Yuvacık Mezarlığı'na defnedildi. Tomson’un tabutunun üzerine Baf Ülkü Yurdu bayrağı serildi.

Tomson’un vefatı başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Güzelyurt bölgesini yasa boğdu.

Barış ve çözüm mücadelesinde uzun yıllar emek veren Tomson’un vefatı siyasi çevrelerde de büyük üzüntüye neden oldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.