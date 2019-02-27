banner255
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
Kışın Siyah Giymekten Sıkılanlar İçin Rengarenk Bot Modelleri
11 0
“Alo”nun Tarihçesi
“Alo”nun Tarihçesi
18 0
 
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
Obez sıçan rögar kapağına sıkıştı
5 0
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
Yeni doğan kedinin gövdesinde ay yıldız
5 0
UKÜ, kraliçesini buldu
UKÜ, kraliçesini buldu
149 0
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
Dünya Antep Fıstığı Günü'ne özel antep fıstıklı nefis tarifler
22 0
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
Eski kerpiç binalar birer birer yıkılıyor
29 0
banner82

Güzelyurt ve Lefke'de birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

banner27

banner262
Güzelyurt ve Lefke'de birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak
banner215

Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki birçok yerleşim birimine ve su motorlarına, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Güzelyurt bölgesinde; Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı, Güneşköy, Aydınköy, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu,Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu , Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Lefke bölgesinde ise; Gemikonağı yolu, LAÜ ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı kavşağına elektrik verilemeyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.