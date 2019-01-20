Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki tüm dereler akıyor

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle birçok sulama ve yer altı suyu besleme göleti dolup taşarken, yağışlardan en çok etkilenen Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki tüm dereler de yeniden akmaya başladı.

Lefkoşa bölgesindeki göletlerde de doluluk oranı arttı.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlardan dolayı oluşan zarar ziyanın tespitini yerinde incelemek için bölgeye uzmanlar gönderilerek, çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki göletlere ve derelere ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılarak, daha çok zararın meydana gelmesi önlendi.

YEŞİLIRMAK DERESİ’NİN KENARINDA OYUKLAR OLUŞTU

Yeşilırmak bölgesinde etkili olan yağışlarla birlikte gelen Yeşilırmak Deresi, dere yatağının kenar kısımlarında oyulmalara yol açtı. Su İşleri Dairesi, Lefke Belediyesi ve Lefke Kaymakamlığı ekipleri bölgeye giderek, yerinde çalışmalara katkı sağladı. Yeşilırmak Deresi’nde oyuntuların olduğu yerlerde, dairenin de kontrolünde Lefke Belediyesi tarafından malzeme sağlanarak müdahale edileceği kaydedildi.

MADENDERE GÖLETİ TAŞTI, EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Gemikonağı Madendere Göleti, Madendere’nin akışa geçmesi ile dolup, taştı. Derenin taşması esnasında, dere yatağında Gemikonağı Madendere Göleti Bağlıköy sulama hattının üzeri ve çevresi açıldı.

Açılan hatta, daire yerinde müdahale etti ve dere yatağının akışa geçmesinin ardından su, Gemikonağı Sanayi Bölgesi’nden denize ulaştı.

LEFKE REGÜLATÖRÜ, BİR ÖZEL MÜLK VE KÖPRÜDE ZARAR MEYDANA GELDİ

Yoğun yağışlardan dolayı, Lefke Deresi de akmaya başladı. Akışın başladığı dere yatağı içinde bulunan Lefke regülatörü çalışarak, derivasyon kanalı yardımıyla dereden gelen su, Güzelyurt Barajı’na aktarıldı. Su akışının fazlası ise yine denize ulaştı.

Su İşleri Dairesi’nin açıklamasına göre, hızlı akış nedeniyle regülatörün seti zarar gördüğü için öncelikli tedbirler hemen alındı. Yağışın ve su akışının durmasının ardından, gerekli projelerin yapılarak, regülatörün eski haline getirileceği kaydedildi.

Su akışıyla gelen kamış, çöp ve tortular için de gerekli müdahaleler yapıldı. Suyun denize ulaştığı kısımda yapılan gözlemde, bir özel mülke (Yeşil Lefke Ticaret Zeytin Fabrikası) bir de Lefke – Güzelyurt yolunda bulunan köprüye hasar verdi. Yeşil Lefke Ticaretin ana binasının yanından geçen dere yatağı, bahçe betonunun bir kısmının altını oydu. Yoldaki köprü de zarar gördü. Zarar gören özel mülke belediye tarafından yapılacak müdahalelere, daire tarafından katkı sağlandı. Köprü için de Karayolları Dairesi ile görüşmeler başlatıldı.

LEFKE DERESİ VE ÇAMLIDERE’DEN GEÇEN SU, GÜZELYURT BARAJI’NA AKTARILDI

Yeşilyurt’taki Çamlıdere de aşırı yağışlarla akmaya başladı. Çamlıdere’nin üst havzasında bulunan regülatör de devreye girdi ve derivasyon kanalı yardımıyla hem Lefke Deresi’nden gelen hem de Çamlıdere’den akışa geçen su, Güzelyurt Barajı’na aktarıldı. Deredeki suyla gelen kamış, çöp ve tortular için gerekli müdahaleler yapıldı. Aşırı miktarda olan yağışın regülatörün setinden taşmasıyla birlikte su, Cengiz Topel Hastanesi’nin olduğu bölgeden denize ulaştı. Suyun denize ulaştığı noktada, Daire tarafından dere yatağının hastaneye zarar vermesini engellemek için dere yatağında gerekli kazı çalışmaları yaptırıldı.

Derivasyon kanalı üzerinde bulunan üç sifonun da temizliği yapıldı. Öncelikli olarak Yeşilyurt askeri cephaneliğin altında bulunan sifona giriş yapan kamış ve tortular akış anında temizlendi. Aynı şekilde, yine Yeşilyurt ve Doğancı’da bulunan iki sifon daha kamış ve tortulardan temizlendi. Suyun akış anında dere yatağının taşıdığı bu kamış ve tortular, sifonlardan alınarak, su akışı düzenlendi.

PETRE DERESİ DENİZE ULAŞTI

Yeşilyurt’ta bulunan ikici sifonunun üzerinden geçen Petre Deresi de akmaya başladı. Dere, sifona zarar vermedi ancak, sifonun üzerinde bulunan toprak yapı, su ile birlikte yırtıldı. Suyun akışının durması halinde, Dairemiz tarafından proje yapılacak ve dere yatağının kontrollü geçişi sağlanacak. Petre Deresi de denize ulaştı.

DERİVASYON KANALINDA SUYUN AKIŞINI ENGELLEYEN ÇÖP VE MOLOZ TEMİZLENDİ

Derivasyon kanalının devamında ise kanalın içerisinde bilinçsiz bir şekilde koyulan ve akışı engelleyen tüm çöp, moloz, tuğla, akışa engel olan ağaçların sökümü ve hayvan atıkları çıkarılarak, kanalın düzenli akışı için gerekli tüm çalışmalar akış anında yapıldı.

GÜZELYURT VE ŞAHİNLER BARAJI DA DOLUP TAŞTI

Güzelyurt Barajı ve Şahinler Barajı da aşırı yağışlar ile dolup taştı. Şahinler yer altı suyu barajından taşan su, dere yatağını takip ederek Güzelyurt Barajı’na ulaştı.

Güzelyurt – Lefkoşa yeni anayolundaki menfezlerin kesit alanı yeteriz olduğu için su yola taştı.

Güzelyurt Barajı da taştı. Taşma savağından geçen su, Güzelyurt – Lefkoşa yeni anayolundaki menfezlerden geçti. Menfezlerden geçiş sırasında, menfezlerin kesit alanın yetersiz olmasından dolayı, yolun üzerinden geçerek yolun geçici süre ile kapanmasına neden oldu.

LEFKOŞA BÖLGESİNDEKİ GÖLETLERDE DOLULUK ORANI ARTTI

Ocak ayı içerisindeki ada geneli gölet ölçümlerinin yanı sıra, aynı zamanda Lefkoşa Bölgesi içerisindeki tüm göletler aralıklarla ölçülüyor.

3-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Lefkoşa bölgesinde yapılan gölet ölçümlerine göre Gönyeli Göleti’nin doluluk hacmi yüzde 100, Hamitköy Baştanlıkderesi Göleti’nin doluluk hacmi ise yüzde 98 olarak belirlendi.

Değirmenlik-Çataldere Göleti’nde doluluk oranı 3 Ocak tarihinde yüzde 80,4 olarak ölçülürken, bu oran 17 Ocak tarihinde yüzde 93,4’e ulaştı.

Kanlıköy Göleti’nde doluluk oranı 3 Ocak tarihinde 74,7 iken, 15 Ocak’ta bu oran az bir artışla yüzde 78,1 olarak ölçüldü.

Haspolat Göleti’nin doluluk hacmi, 3 Ocak tarihinde yüzde 67,3 olurken, 16 Ocak tarihinde yüzde 80,9 olarak saptandı.

Aralık 2018’de Lefkoşa bölgesindeki göletlerdeki doluluk oranları ise şöyleydi:

Hamitköy Baştanlıkdere: % 76,4, Değirmenlik Çataldere: % 79,6, Gönyeli % 100, Kanlıköy % 70,6 ve Haspolat % 79,4.