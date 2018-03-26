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Güzelyurt ve Girne'de bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

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Güzelyurt ve Girne'de bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
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Güzelyurt ve Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 09.30-11.30 saatleri arasında Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve Bölgesi ile Ozanköy Mezarlık Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 09.00-12.00 saatleri arasında, Güzelyurt Hotel ve civarına da elektrik verilemeyece

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