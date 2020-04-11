Güzelyurt'taki yurtlarda herşey yolunda

Ülkemize yurt dışından gelen öğrenci ve vatandaşların yerleştirildiği karantina yurdu olan Güzelyurt’taki KYK öğrenci yurtlarından sorumlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun yurtlarda herşeyin yolunda olduğunu ve ailelerin içinin rahat olması mesajını verdi.

Uzun, yurtlarda temizlik ve hijyenin çalışan personel tarafından yapılan çalışmalarla her gün yapıldığını, yurtlarda kalan öğrenci ve diğer misafirlerinde keyiflerinin yerinde olduğunu fotğraflarla belirtti.

Cengiz Uzun’un sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak paylaşımı şöyle:

KYK Güzelyurt'da herşey kontrol altında. Misafirlerimizin, çocuklarımızın keyfi yerinde ve hepsi bilinçli. Aileleri rahat olsun.