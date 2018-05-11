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Güzelyurt'ta topçu atışlarına dikkat

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Güzelyurt'ta topçu atışlarına dikkat
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Güzelyurt Kaymakamlığı, 15 Mayıs’ta, Mevlevi Ağır Silah Alanında topçu atışları yapılacağını belirterek, can ve mal kaybı olmaması için o gün bazı bölgelere girilmemesi gerektiğini açıkladı.
Açıklamada, 10.00-17.35 saatleri arasında, Batı’da Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu, Doğu’da Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı, Güney’de Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Sogan T. 500 metre doğusu hattının kuzeyi ve Kuzey’de Kalkanlı 700 metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyine girilmemesi istendi.

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