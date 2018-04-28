Güzelyurt'ta salgın paniği

Güzelyurt'ta öldürücü bir hastalık olarak bilinen Leishmania hastalığına yakalanan bir köpek için Veteriner Dairesi’nin ilgisiz kaldığı iddia edildi

Güzelyurt'ta Leishmania hastalığı tespit edilen ve sokağa salıverilen köpek, bölgedeki hem hayvanların hem de insanların salgın hastalık riskine maruz kalmasına neden oldu.

Güzelyurt şehir merkezinde başıboş dolaşan hasta köpeğe, bölgedeki bir veteriner kliniğince bir süre önce leishmania tanısı konduğu öğrenildi.

Köpekten insana ve köpekten köpeğe sinekler aracılığıyla bulaşan öldürücü bir hastalık olan Leishmania hastası köpeğin Güzelyurt Veteriner Dairesi'ne 2 hafta önce bildirilmesine ve bulunduğu yerin belirtilmesine rağmen, ilgilenilmediği bilgisine ulaşıldı.

Evrenselgazete Yayın Sorumlusu Rana Sarro'nun köpeği görerek, veteriner kliniğine başvurması ve tedavi ettirmek istemesi üzerine, hasta köpeğin Leishmania olduğu öğrenildi. Bunun üzerine gazeteci Rana Sarro'nun, derhal telefoniyen ulaştığı Veteriner Dairesi Müdürü Ümit Çandarlı, bahse konu hasta köpeğin bilgisinde olduklarını itiraf etti.

Veteriner Dairesi Müdürü Ümit Çandarlı, hasta köpeğin iki hafta önce kendilerine bildirildiği fakat köpeği bulamadıklarını savundu.

Bunun üzerine Gazeteci Rana Sarro, Müdür Ümit Çandarlı'ya, şuan köpeğin yerinin belli olduğu, köpeğin çok uysal olduğu ve yakalanabileceği, hatta Güzelyurt'un merkezinde bulunduğunu aktardı.

Gazeteci Rana Sarro'nun ısrarlı çabalarına rağmen, Veteriner Dairesi Müdürü hem insanlara hem de hayvanlara karşı öldürücü bir salgın hastalığı olan köpeği, ekip göndererek aldırmadı. Müdür Ümit Çandarlı, mesai saatleri haricinde bir vakit olduğu için bunu yapamayacağını söyledi. Müdür Çandarlı, bununla da yetinmedi insanlara karşı bulaşıcı bir hastalık tanısı konan köpeği, gazeteci Rana Sarro'nun alıp Veteriner Dairesi'ne götürmesini istedi.

İki haftadır kendi bilgilerinde olan konuyla ilgilenmeyen; Daire personeli aracılığıyla bölgeye sadece bir kez baktırdığını itiraf eden, köpeği bulamamaları sonucunda da bir daha ilgilenmeyen devletin bir kurumu olan Güzelyurt Veteriner Dairesi'nin bu sorumsuz davranışı, hem köpeğin acı çekmesine neden oluyor, hem de tüm bölge halkının yanısıra tüm hayvanların salgın bir hastalıkla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Evrenselgazete'nin görüşlerine başvurduğu Uzman Veterinerler ise, sinekler aracılığıyla köpekten insana veya köpekten köpeğe taşınan bu hastalığın, bu mevsimde sineklerin yaygın olması nedeniyle daha da riskli olduğunu belirtti.

LEİSHMANİA NEDİR?

Leishmania köpeklerde görülen protozoon etkenlerinden en etkili ve öldürücü olanlarından birisidir. Bu hastalık aynı zamanda zoonozdur, yani köpekten insana bulaşabilir. Köpeklerin yanında bu enfeksiyon kedilerde, insanlarda görülebilir. İki formu olan leishmania enfeksiyonunun visceral formu, genelde öldürücüdür.

Kronik ve genellikle ölümcül seyreden leishmaniasis, insan, köpek ve rodentlerin protozoal bir hastalığıdır. Hastalığın insanlara geçen bir zoonoz hastalık olması sebebiyle önemi fazladır. Köpeğin sahiplenilerek uzun süre tedavi ettirilmesi, ya da uyutulması gerektiği belirtiliyor. Uzman veterinerler, bu hastalığın tedavi edilmesi halinde de köpeğin yaşama şansının kesin olmadığı bilgisini de veriyor.