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Güzelyurt'ta sağanak yağışlar görüş mesafesini düşürdü

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Güzelyurt'ta sağanak yağışlar görüş mesafesini düşürdü
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Polis Genel Müdürlüğü sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri olduğu için sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu. Bu arada Güzelyurt bölgesinde görülen hortum bölge sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

Polisten yapılan uyarı şöyle:

Sağnak yağış nedeniyle, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu, Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde görüş mesafesi azalmıştır. Ayrıca Güzelyurt şehir içinde, Turgut Özal Caddesi, Manisa Bulvarı ve Fevzi çakmak Caddesi üzerinde yağış nedeniyle yollar içinde aşırı su birikintisi oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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