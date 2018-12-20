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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan Mevlevi Atış Alanı için uyarı

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Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan Mevlevi Atış Alanı için uyarı
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Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, 26-29 Kasım tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah ve Tanksavar Atış Alanı’nda icra edilen havan atışlarından kalma, bölgede yeri tespit edilemeyen 5 adet aydınlatma mühimmatı olduğunu duyurdu.

Orakçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, atış alanı civarındaki okullarda, bulunulacak patlayıcı mühimmatta dokunulmaması ve en yakın mülki amirliğe haber verilmesi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması konusunda uyarıda bulundu. 

Açıklamada, cami ve kahveler gibi halkın toplu bulunduğu yerlerde, vatandaşların bu konularda ilgililerce uyarılması, bütün aramalara rağmen arazide patlamamış mühimmat kalmış ise mülki amirliklerce bölgedeki halka 15 gün aralıkla ayda iki defa olmak üzere konuya ilişkin tebligatın tekrarlanması istendi. 

Orakçıoğlu açıklamasında, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden bu mühimmatın imha edilebilmesi için, görüldüğünde ya da bulunduğunda yerinin en kısa zamanda 14. Mknz. Piyade Albay Komutanlığı’na bildirilerek, konunun bölge halkına da duyurulacağını kaydetti.

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