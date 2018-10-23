“Güzelyurt kalkındırılmalı”

Özersay, Güzelyurt’ta belirsizliğin ancak yatırımla ortadan kalkabileceğine dikkat çekerek, Hükümete düşen görevin Güzelyurt’u kalkındırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi

Halkın Partisi geçtiğimiz ay başlattığı “Sadece Seçimde Değil, Her Zaman Halkın İçinde” sloganıyla köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ziyarette Kıbrıs sorunu bağlamında vatandaştan gelen “Güzelyurt verilecek mi” sorusu üzerine “Güzelyurt verildi mi, verilecek mi, veriliyor mu diye diye bu bölgemizde maalesef yıllarca belirsizlik beslendi. Verilecek-verilmeyecek tartışmasının Güzelyurt’a faydası değil zararı olur. Güzelyurt’ta belirsizlik ancak yatırımla ortadan kalkar, ekonomik ve sosyal kalkınma bu bölgemizde üretime vereceğimiz destekle olur” dedi.

Özersay, hükümet olarak görevlerinin Güzelyurt insanına güven vermek olduğunu belirterek, “Bizim konuşmamız gereken esas konu Güzelyurt’u nasıl kalkındıracağız konusu olmalıdır. Biz hükümet olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız” ifadelerini kullandı.



“GÜZELYURT CANLANDIRILACAK”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan vatandaştan gelen sorular üzerine, Güzelyurt için yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Atakan şöyle konuştu:

“TC karayollarıyla işbirliği içinde hazırlanmış, 2021 ‘de sonlanacak bir Karayolları Master Planı vardır. Master Planının 2018 revize döneminde Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının da dâhil olduğu bir platformda, Güzelyurt’un turistik bir yapıya kavuşması için çalışmalar yaptık. Güzelyurt ilçe olarak aslında denizin kenarında ama merkez olarak denizden oldukça uzak hatta denizi görmeyen bir yapıya sahiptir. Güzelyurt’un turizm açısından geliştirilmesine büyük katkısı olacağına inandığım 2019 ekonomik planlamanın içerisine aldığımız, Mevlevi- Kalkanlı, ODTÜ kampüsünün giriş bölümünden ve yine oradan Gaziveren’e doğru iki tane yol projemiz vardır. Belirlenen turizm alanlarına ulaşımın sağlanması bizim için her şeyden önemlidir. Bahsettiğim turizm alanlarına gidecek iki tane ana aks yarattık ki; bu, şu anda bir bölümünü açmış olduğumuz Güzelyurt-Doğancı Kavşağına kadar olan mevcut çevre yoluyla da uyumlu şekilde planlanmış ve projelendirilmiştir. Yani her şeyiyle hazır durumdadır. 2019’un mali bütçesine bunu koyduk. “

Bunlara ek olarak Turizm Bakanlığıyla birlikte belirlenen turizm bölgesinde çok büyük boyutlu değil ama bölgeye ve çevreye hizmet verecek bir de marina projelendirdiklerini belirten Atakan, bu yol projelerinin 2019 yılında hayata geçmeye başlayacağını, buna paralel olarak 2019-2020-2021 yıllarındaki ana perspektiflerinin bu geniş aks üzerine bir de marina kondurmak olduğunu vurguladı.

Hedeflenen marinanın sağına soluna ve daha yakın periferilerine hem turizmi hem de ticareti canlandırıcı çalışmalar yapmak olduğuna işaret eden Atakan, “Yapılacak çalışmaların neticesinde özelikle bölgenin bakir dokusunu bozmadan, örneğin Girne’de yaşadığımız sıkıntıları, üst üste giydirilen ve Girne’nin bakir dokusunu, güzelliğini cehenneme çeviren gibi çarpık yapılanmadan etkilenmeyecek şekilde, Güzelyurt’un ve çevrenin dokusunu koruyarak buradaki turizm alanlarının geliştirilmesi için 2019 yılında bütçenin geçmesiyle birlikte projeler hayat bulacaktır. Tüm bunların Güzelyurt İlçemize ve bölgeye çok önemli getirisi olacağı düşüncesindeyim.” Dedi.

