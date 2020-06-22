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Güzelyurt Gelir ve Vergi Dairesi takdir topladı

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Güzelyurt Gelir ve Vergi Dairesi'ne bağlı Motorlu Araç Kayıt Birimi pandemi sonrası çalışmalarını sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sürdürüyor

Güzelyurt Gelir ve Vergi Dairesi takdir topladı

NİYAZİ ERGÜLEN

Güzelyurt Gelir ve Vergi Dairesi içinde bulunan Araç Kayıt Birimi personeli koronavirüs salgınından korunma amacı ile kalabalık ortamlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak hizmet sunuyor.

Daire önünde maskeli ve sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar sıra ile üçer kişi olarak içeri girip işlemlerini yaptırken, daire içinde çalışan personelerin maskeli, yurttaşların ise sosyal mesafeye uygun şekilde işlem yaptırdıkları gözlemlendi.

İşlem yapmaya gelen yurtaşlar yetkililerin aldıkları önlemlerden memnun kaldıklarını işlemleri hızlı biçimde yaptıklarını açıkladılar. 

Yetkililer ve çalışanlar ise, vatandaşların maskeli olmaları kapı önünde girişte dezenfekte olup içeri girip işlem yaptıran yurttaşların bu şekilde hasas devrandıkları için teşekkür ettiler.

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