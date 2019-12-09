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Güzellikler çöplük oldu!

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Yeni Boğaziçi bölgesinde Bedis Plajı ile Salamis Otel arasındaki plaj ve ormanlık alan, duyarsız kişiler tarafından çöplüğe döndürüldü

Güzellikler çöplük oldu!

 

Murat ASLAN

Ülkemizde çevreye önem verilmiyor. Yol, sokak, dağ, bayır derken, turiste hasret ülkemizin güzelim sahilleri de çöplüğe döndü.

Boş içki şişeleri, kırık cam parçaları, naylon poşetler, plastik kutular, yakılıp bırakılmış kömürler, dağ gibi yığılmış poşetler dolusu atıkla ve çöpler nedeniyle sadece görüntü kirliliği değil çevre kirliliği de yaratılıyor.

Sahillerdeki kirlilik korkutucu boyutlara ulaşmış durumda. Deniz kıyılarının yanı sıra bazı bölgelerde, özellikle belediyelerin kontrolünde olan halk plajlarında da durum içler acısı halde.

Duyarsız insanlar tarafından çevreye gelişi güzel atılan ve temizlenmeyen atıklar nedeniyle Yeni Boğaziçi bölgesinde Bedis Plajı ile Salamis Otel arasındaki plaj ve ormanlık alan, çöplüğe döndürüldü. Duyarsız, çevre düşmanı kişilerce her tarafa çöpler atılırken, doğa acımasızca kirletildi.

Görüntüler adeta utanç veriyor. “Turistlere ülkemizi böyle mi tanıtıyoruz”, “Çevreye saygımız bu kadar mı” diyerek isyan eden vatandaşlar, yetkililerden duyarlılık istedi.

 

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