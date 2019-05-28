Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Sarçoğlu Vakfı'na 3 bin 530 TL

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Havva Özsu’nun piyano konserinden elde edilen 3 bin 530 TL Vakıf yetkililerine teslim edildi.

Vakıf Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurguladı.

İnce, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti; böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu da dile getirdi.