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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Sarçoğlu Vakfı'na 3 bin 530 TL

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Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına piyano konseri düzenledi

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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Sarçoğlu Vakfı'na 3 bin 530 TL
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Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre, Havva Özsu’nun piyano konserinden elde edilen  3 bin 530 TL Vakıf yetkililerine teslim edildi.

Vakıf Koordinatörü  Övgü İnce yaptığı açıklamada,  Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Havva Özsu’nun gösterdiği  örnek davranışın Kemal Saraçoğlu Vakfı üyeleri ve aileleri için önemini vurguladı.

İnce, öğrencinin eğitmenlerini ve ailesini böyle  bir genç yetiştirdikleri için tebrik etti; böylesine duyarlı bir nesil yetiştiği için toplum adına mutluluk duyduğunu da dile getirdi.

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